Сегодня день рождения у Алекса Корретхи!

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Алекс Корретха Вердегай родился 11 апреля 1974 года в Барселоне. Родителей спортсмена зовут Луис и Луиза. У Алекса есть два брата: Серхио и Иван. В юные годы кумиром теннисиста был американец Иван Лендл.

Профессиональную карьеру начал в 1991 году. За время выступлений выиграл 17 турниров АТР, заработав при этом 10,411 миллиона долларов призовых.

Корретха дважды становился финалистом «Ролан Гаррос» — в 1998 году он уступил своему соотечественнику Карлосу Мойе, а в 2001 году — бразильцу Густаво Куэртену. Также Алекс доходил до четвертьфинала US Open-1996, а в 1998 году стал победителем Итогового чемпионата АТР. В феврале 1999 года Корретха впервые в своей карьере стал второй ракеткой мира.

В 2000 году Алекс принял участие в Олимпийских играх в Сиднее, дойдя до третьего раунда соревнований в одиночном разряде, а также вместе с Альбертом Костой завоевав бронзовые медали парных соревнований. В том же сезоне в составе сборной Испании теннисист завоевал первый в истории команды Кубок Дэвиса.

Корретха завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Занимался бизнесом и тренерской работой, с 2008 по 2011 годы тренируя британца Энди Маррея. В конце сезона-2011 он сменил Альберта Косту на должности капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса, но в 2013 году покинул данный пост.

В декабре 2001 года состоялась свадьба Алекса Корретхи и его невесты Марты.

Алекс является болельщиком испанского футбольного клуба «Барселона».

В данный момент Корретха часто выступает спортивным аналитиком для различных изданий, а также работает телекомментатором во время турниров «Большого шлема».