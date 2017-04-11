Мужская сборная Украины по теннису опустилась на 10 мест в рейтинге Кубка Дэвиса

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Команда переместилась с 23-го на 33-е место.

На счету сборной Украины 1037,5 балла.

В минувшие выходные сборная Украины проиграла команде Португалии в матче Первой группы Евро-Африканской зоны (второй по значимости дивизион после Мировой группы) со счетом 1:4. В составе команды по разным причинам отсутствовали все три лидера — Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко. В связи с этим капитан сборной Украины Андрем Медведев вынужден был собрать экспериментальный состав, который не смог на равных противостоять лидерам сборной Португалии.

Как сообщал УНИАН, в сентябре нашу команду ждет противостояние со сборной Израиля за право остаться в Первой группе Евро-Африкансокй зоны. В случае поражения от израильтян у украинцев будет еще один шанс остаться во втором по значимости дивизионе — в игре против неудачника матча Австрия — Румыния.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных.

1 (1). Аргентина — 26920,00.

2 (2). Великобритания — 23809,07.

3 (3). Франция — 17743,75.

4 (5). Бельгия — 16030,00.

5 (4). Хорватия — 13596,26.

6 (6). Швейцария — 12025,00.

7 (8). Австралия — 11200,00.

8 (9). Сербия — 10625,00.

9 (7). Чехия — 8562,5.

10 (10). Италия — 6783,13 ….

32 (22). Украина — 1037,5.