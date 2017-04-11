Мужская сборная Украины по теннису опустилась на 10 мест в рейтинге Кубка Дэвиса
Мужская сборная Украины по теннису опустилась в новом рейтинге Кубка Дэвиса на 10 мест, сообщает официальный сайт соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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Команда переместилась с 23-го на 33-е место.
На счету сборной Украины 1037,5 балла.
В минувшие выходные сборная Украины проиграла команде Португалии в матче Первой группы
Как сообщал УНИАН, в сентябре нашу команду ждет противостояние со сборной Израиля за право остаться в Первой группе
Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных.
1 (1). Аргентина — 26920,00.
2 (2). Великобритания — 23809,07.
3 (3). Франция — 17743,75.
4 (5). Бельгия — 16030,00.
5 (4). Хорватия — 13596,26.
6 (6). Швейцария — 12025,00.
7 (8). Австралия — 11200,00.
8 (9). Сербия — 10625,00.
9 (7). Чехия — 8562,5.
10 (10). Италия — 6783,13 ….
32 (22). Украина — 1037,5.
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