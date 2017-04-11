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https://sport.mail.ru/news/tennis/29387063/
11 апреля 2017, 11:25 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Гарсия не сыграет на соревнованиях в Штутгарте и Рабате

Французская теннисистка Каролин Гарсия приняла решение сделать паузу в выступлениях вплоть до турнира в Мадриде, который стартует 6 мая.

Французская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> приняла решение сделать паузу в выступлениях вплоть до турнира в Мадриде который стартует 6 мая. Увеличить
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Причиной этого стало воспаление седалищного нерва, которое беспокоит француженку начиная с Открытого чемпионата США прошлого года.

«По этой причине я решила сократить количество турниров, в которых принимаю участие в этом сезоне», — сообщила Гарсия изданию L’Equipe.
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