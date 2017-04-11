Каролин Гарсия не сыграет на соревнованиях в Штутгарте и Рабате
Французская теннисистка Каролин Гарсия приняла решение сделать паузу в выступлениях вплоть до турнира в Мадриде, который стартует 6 мая.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Причиной этого стало воспаление седалищного нерва, которое беспокоит француженку начиная с Открытого чемпионата США прошлого года.
«По этой причине я решила сократить количество турниров, в которых принимаю участие в этом сезоне», — сообщила Гарсия изданию L’Equipe.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter