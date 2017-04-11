Анастасия Павлюченкова стала пятой теннисисткой, сумевший завоевать четыре титула на одном турнире

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Таким образом, россиянка стала пятой действующей участницей Тура, который удалось взять четыре трофея на одних соревнованиях.