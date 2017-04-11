Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29386798/
11 апреля 2017, 11:19 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова стала пятой теннисисткой, сумевший завоевать четыре титула на одном турнире

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, ставшая победительницей соревнований в Монтеррее, завоевала тем самым свой четвёртый титул на данном турнире.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ставшая победительницей соревнований в Монтеррее завоевала тем самым свой четвёртый титул на данном турнире. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, россиянка стала пятой действующей участницей Тура, который удалось взять четыре трофея на одних соревнованиях.

Ранее это делали Серена Уильямс (четыре победы в Риме, пять — на Итоговом чемпионате WTA, шесть — на US Open, семь — на Australian Open и Уимблдоне, восемь — в Майами), Винус Уильямс (четыре победы в Нью-Хейвене и пять — на Уимблдоне), Каролин Возняцки (четыре победы в Нью-Хейвене) и Кимико Дате-Крумм (четыре победы в Токио).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
11 апреля

Томми Хаас: Всегда выхожу на корт только за победой

Елена Веснина подвергла критике Елену Остапенко за речь после матча с Дарьей Касаткиной

Энди Маррей предложил болбою провести розыгрыш с Роджером Федерером вместо него (видео)