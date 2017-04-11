Кербер пока не обошла Сафину по неделям на вершине

Отложенная потеря лидерства Кербер

Теннисный рейтинг — вещь непростая с кучей тонкостей, поэтому иногда можно понять тех, кто не готов разбираться во всех деталях. Когда календарь нового сезона отличается от предыдущего, то это всегда создаёт дополнительную неразбериху. В 2017-м грунтовый сезон стал на неделю длиннее. Таким образом, в этом сезоне соревнование в Штутгарте пройдёт на неделю позже.



То есть в 2017-м баллы за Штутгарт вычтут ещё до старта турнира. Причём сгорят они на неделе Кубка Федерации, где очки заработать нельзя. Подобное изменение создало ситуацию, при которой Кербер потеряет баллы за титул Штутгарта до того, как сможет их защитить, и пропустит на первое место Серену Уильямс. И это при том, что американка не играла с конца января, но так уж работает рейтинг.



Кербер могла всё это предотвратить, если бы выиграла Монтеррей. Тогда она оставалась бы на пять очков впереди по отношению к Уильямс после потери Штутгарта. Однако Анжелика в финале проиграла Анастасии Павлюченковой. Таким образом, уже за две недели стало известно, что Анжелика во второй раз в этом году потеряет первую позицию. На крупнейший турнир в Германии она приедет в качестве второй ракетки мира.



Анжелика перехватила лидерство в середине марта и добавит в свою копилку всего пять недель. Всего у неё их станет 25, когда она лишится лидерства. Она уже обошла Марию Шарапову и Трейси Остин (у них по 21 неделе). Однако немка не сможет дотянуть до Динары Сафиной, которая провела на первой позиции 26 недель. Всего в списке первых ракеток мира Кербер занимает 13-ю позицию (из 22) по количеству проведённого времени на вершине.



В теории Анжелика сможет вернуть первое место в том же Штутгарте, хотя сделать это будет непросто. Помимо неё на турнире сыграет ещё семь теннисисток топ-10, а также вернётся на корт Мария Шарапова.



Серена Уильямс до «Ролан Гаррос» заявлена только в Мадрид, но пока нет уверенности, что она и там выступит. А на турнире в Риме, где в 2016-м она взяла титул, её вообще нет в заявочном листе. Если американка эту связку вообще не сыграет, то Анжелика её обойдёт. Правда, к тому моменту в теории за лидерство может побороться ещё и Каролина Плишкова.

24 апреля Серена выйдет на первое место в восьмой раз. До рекорда Навратиловой и Эверт осталось ещё одно восхождение, ведь Мартина и Крис выходили на первую строчку по девять раз. Правда, это, конечно, относительный рекорд, ведь, чтобы его установить, необходимо обязательно регулярно терять первую строчку.

WTA. Кис вернулась в десятку

На прошлой неделе у девушек состоялись два турнира — «Премьер» в Чарльстоне и International в Монтеррее. На более крупном свой первый титул WTA завоевала Дарья Касаткина. Россиянка с трудом защищала очки в новом сезоне и немного потеряла в рейтинге. В чемпионской гонке она вообще была только 51-й до старта турнира в Чарльстоне. Победа на «Премьере» позволила ей взлететь на 16-е место в гонке. В основном рейтинге она поднялась на 29-е место с 41-го и по крайней мере снова входит в зону посева на «Больших шлемах». Кроме того, Касаткина вышла на первое место среди теннисисток младше 21 года. До этого лучшей среди молодых была Ана Конюх.



Анастасия Павлюченкова осталась на 16-м месте, но там просто слишком большие разрывы. На 15-ю позицию опустилась не защитившая финал Чарльстона Елена Веснина. Но даже после титула в Монтеррее Павлюченковой до соотечественницы ещё 450 очков.



Дошедшая до финала в Чарльстоне Елена Остапенко поднялась на 16 мест и стала 50-й. Латвийская теннисистка помешала Каролине Возняцки вернуться в топ-10. Остапенко обыграла датчанку в четвертьфинале. Каролине как раз не хватило одной победы, чтобы вернуться в десятку. Кроме того, она бы ещё и вышла на первое место в чемпионской гонке. А так лидером осталась Плишкова, а Возняцки переместилась на второе место, обогнав Конту.

Кроме того, в полуфинале Остапенко не позволила Мирьяне Лучич-Барони впервые войти в топ-20. 35-летняя хорватка после Чарльстона в любом случае обновила рейтинговый рекорд до 21-й строчки.



36-летняя Винус Уильямс возвращалась в топ-10 всего на неделю. Американка не смогла защитить очки в Чарльстоне и пропустила Мэдисон Кис, которая сама не слишком здорово выступает. Кис только вернулась на корт после травмы и пока не может набрать форму. На грунте ей предстоит защищать финал в Риме.

Расклады грядущих недель

У девушек ожидается небольшое затишье. На этой неделе идут небольшие турниры в Биле и Боготе, а на следующей придёт пора для матчей Кубка Федерации. Единственным существенным изменением станет смена первой ракетки мира, про которую мы уже рассказали.