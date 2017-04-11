Стаховский проиграл в первом круге теннисного турнира в Марокко
В Маракеше (Марокко) стартовал тенисный турнир серии ATP World Tour 250 — Grand Prix Hassan II, где в матче первого круга украинец Сергей Стаховский уступил Томми Робредо из Испании, сообщает официальный сайт турнира.
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Матч завершился со счетом 4:6, 4:6.
Украинец имел шесть
Матч продолжался 1 час 18 минут.
Таким образом, счет личных встреч стал 3:1 в пользу Робредо.
Турнир в Марокко проходит с 10 по 16 апреля.
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