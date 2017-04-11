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11 апреля 2017, 11:08 | Теннис | УНИАН

Стаховский проиграл в первом круге теннисного турнира в Марокко

В Маракеше (Марокко) стартовал тенисный турнир серии ATP World Tour 250 — Grand Prix Hassan II, где в матче первого круга украинец Сергей Стаховский уступил Томми Робредо из Испании, сообщает официальный сайт турнира.

Украинец в двух сетах уступил испанцу <span class=error>Робредо</span>. Увеличить
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Матч завершился со счетом 4:6, 4:6.

Украинец имел шесть брейк-поинтов по ходу игры, но ни один не сумел реализовать. В то же время, соперник использовал две из двух попыток, выиграв по одному гейму на подаче соперника в каждом из сетов.

Матч продолжался 1 час 18 минут.

Таким образом, счет личных встреч стал 3:1 в пользу Робредо.

Турнир в Марокко проходит с 10 по 16 апреля.

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