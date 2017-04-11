Роджер Федерер: Постараюсь как можно лучше подготовиться к «Ролан Гаррос»

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«Постараюсь как можно больше отдыхать и восстанавливать силы. Моему организму это необходимо, я это чувствую. Конечно, я уже далеко не молод, но всё идёт нормально. Хочу провести время с семьёй.

Затем я возобновлю тренировочный процесс и буду работать в полную силу, чтобы как можно лучше подготовиться к Открытому чемпионату Франции, — приводит слова Федерера Tennis Channel.