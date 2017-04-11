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https://sport.mail.ru/news/tennis/29385663/
11 апреля 2017, 10:09 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Постараюсь как можно лучше подготовиться к «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, обыгравший накануне британца Энди Маррея в выставочном матче в Цюрихе, рассказал о своих ближайших планах.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> обыгравший накануне британца <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррея</span> в выставочном матче в Цюрихе рассказал о своих ближайших планах. Увеличить
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«Постараюсь как можно больше отдыхать и восстанавливать силы. Моему организму это необходимо, я это чувствую. Конечно, я уже далеко не молод, но всё идёт нормально. Хочу провести время с семьёй.

Затем я возобновлю тренировочный процесс и буду работать в полную силу, чтобы как можно лучше подготовиться к Открытому чемпионату Франции, — приводит слова Федерера Tennis Channel.
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