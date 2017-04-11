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11 апреля 2017, 10:09 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Очень хочу сыграть в Монте-Карло, но форсировать восстановление не буду

Британский теннисист Энди Маррей, уступивший швейцарцу Роджеру Федереру в выставочном матче в Цюрихе, оценил своё состояние.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> уступивший швейцарцу Роджеру <span class=error>Федереру</span> в выставочном матче в Цюрихе оценил своё состояние. Увеличить
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«Для меня данный поединок стал первым за полтора месяца. Было интересно сразиться с Роджером. «Мастерс» в Монте-Карло стартует через неделю. Думаю, что если моё восстановление после травмы локтя будет идти теми же темпами, то я смогу выступить на этом турнире.

В любом случае, мне нужно быть терпеливым. Очень хочу сыграть там, но торопиться тоже не собираюсь, — цитирует Маррея Tennis Channel.
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