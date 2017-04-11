Энди Маррей: Очень хочу сыграть в Монте-Карло, но форсировать восстановление не буду
Британский теннисист Энди Маррей, уступивший швейцарцу Роджеру Федереру в выставочном матче в Цюрихе, оценил своё состояние.
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Видимо, что-то случилось...
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«Для меня данный поединок стал первым за полтора месяца. Было интересно сразиться с Роджером. «Мастерс» в
В любом случае, мне нужно быть терпеливым. Очень хочу сыграть там, но торопиться тоже не собираюсь, — цитирует Маррея Tennis Channel.
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