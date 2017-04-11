Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29385477/
11 апреля 2017, 9:46 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Теперь хочу сыграть за сборную в «Кубке Федерации»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от своей победы над латвийкой Еленой Остапенко в финале турнира в Чарльстоне.

Российская теннисистка Дарья <span class=error>Касаткина</span> поделилась впечатлениями от своей победы над латвийкой Еленой <span class=error>Остапенко</span> в финале турнира в Чарльстоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Благодарю за поздравления. Невероятно рада, что мне удалось победить в первом же своём финале. Мы с командой очень старались. Старт сезона сложился неудачно, но первый турнир на грунте я выиграла», — заявила Дарья в эфире программы «Все на матч».

«Поединок с Остапенко был сложным психологически, потому что трудно играть против своей ровесницы, которой дважды уступала. Но мы с тренером провели хорошую психологическую подготовку и тактическую работу. Сейчас хочу вернуться в Москву и сыграть за Россию в матче «Кубке Федерации», — добавила Касаткина.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Веснина раскритиковала Остапенко за речь после поражения от Касаткиной

Россиянка Елена Веснина в своём «твиттере» раскритиковала представительницу Латвии Елену Остапенко за то, что на церемонии награждения после проигранного россиянке Дарье Касаткиной финала на турнире в Чарльстоне та не отдала должного своей сопернице.
Еще 7 новостей  Все новости
11 апреля

Дарья Касаткина: Теперь хочу сыграть за сборную в "Кубке Федерации"

Дастин Браун прошёл во второй раунд турнира в Хьюстоне

Хьюстон. Томми Хаас успешно стартовал на соревнованиях