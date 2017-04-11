Дарья Касаткина: Теперь хочу сыграть за сборную в «Кубке Федерации»

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«Благодарю за поздравления. Невероятно рада, что мне удалось победить в первом же своём финале. Мы с командой очень старались. Старт сезона сложился неудачно, но первый турнир на грунте я выиграла», — заявила Дарья в эфире программы «Все на матч».

«Поединок с Остапенко был сложным психологически, потому что трудно играть против своей ровесницы, которой дважды уступала. Но мы с тренером провели хорошую психологическую подготовку и тактическую работу. Сейчас хочу вернуться в Москву и сыграть за Россию в матче «Кубке Федерации», — добавила Касаткина.