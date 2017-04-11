Дастин Браун прошёл во второй раунд турнира в Хьюстоне
Немецкий теннисист Дастин Браун преодолел барьер первого круга соревнований в Хьюстоне, победив в двух партиях аргентинца Хуана Монако, — 7/6 (3), 6/3.
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Поединок продолжался 1 час 28 минут. 75-й номер рейтинга АТР, 32-летний Дастин, записал в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 33-летний Монако, занимающий 124-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника и не допускал двойных ошибок. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
Во втором раунде турнира US Men’s Clay Court Championship Браун померится силами с американцем Стивом Джонсоном.
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