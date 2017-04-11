Хьюстон. Томми Хаас успешно стартовал на соревнованиях

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Поединок продлился 2 часа 11 минут. 39-летний Томми, занимающий 826-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал один брейк-пойнт, сделал три эйса и шесть раз ошибался при подаче. 168-я ракетка мира, 19-летний Опелка, один раз взял подачу оппонента, совершил восемь эйсов и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований US Men’s Clay Court Championship Хаас сразится с хозяином кортов Джеком Соком.