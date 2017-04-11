Хьюстон. Томми Хаас успешно стартовал на соревнованиях
Немецкий теннисист Томми Хаас преодолел барьер первого раунда турнира в Хьюстоне, обыграв в трёх сетах американца Рейлли Опелку, — 7/6 (5), 4/6, 6/3.
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Поединок продлился 2 часа 11 минут. 39-летний Томми, занимающий 826-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал один
Во втором круге соревнований US Men’s Clay Court Championship Хаас сразится с хозяином кортов Джеком Соком.
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