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11 апреля 2017, 9:16 | Теннис | GoTennis.ru

Хьюстон. Томми Хаас успешно стартовал на соревнованиях

Немецкий теннисист Томми Хаас преодолел барьер первого раунда турнира в Хьюстоне, обыграв в трёх сетах американца Рейлли Опелку, — 7/6 (5), 4/6, 6/3.

Немецкий теннисист <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> преодолел барьер первого раунда турнира в Хьюстоне обыграв в трёх сетах американца <span class=error>Рейлли</span> <span class=error>Опелку</span> — 7/6 (5) 4/6 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 11 минут. 39-летний Томми, занимающий 826-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал один брейк-пойнт, сделал три эйса и шесть раз ошибался при подаче. 168-я ракетка мира, 19-летний Опелка, один раз взял подачу оппонента, совершил восемь эйсов и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований US Men’s Clay Court Championship Хаас сразится с хозяином кортов Джеком Соком.
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