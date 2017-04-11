Маррей вернулся на корт после травмы, уступив Федереру в выставочном матче

Игра состоялась в понедельник в швейцарском Цюрихе и завершилась победой Федерера со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Поединок продолжался почти полтора часа.

Последний раз в официальном матче Маррей выходил на корт 11 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где он во втором круге потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила. Из-за травмы британец пропустил «Мастерс» в Майами и четвертьфинал Кубка Дэвиса с командой Франции.

«Я надеюсь, если буду прогрессировать в отношении локтя, сыграю в Монте-Карло. Если нет, тогда мне просто нужно оставаться терпеливым, и я попытаюсь (вернуться) на следующей неделе. Я постепенно иду к этому, просто я должен делать это неспешно», — сказал Маррей, чьи слова приводит Би-би-си.