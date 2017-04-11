Маррей вернулся на корт после травмы, уступив Федереру в выставочном матче
Первая ракетка планеты британец Энди Маррей вернулся на корт спустя месяц после травмы локтя, проиграв в благотворительном выставочном матче швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.
Игра состоялась в понедельник в швейцарском Цюрихе и завершилась победой Федерера со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Поединок продолжался почти полтора часа.
Последний раз в официальном матче Маррей выходил на корт 11 марта на турнире серии «Мастерс» в
«Я надеюсь, если буду прогрессировать в отношении локтя, сыграю в
Турнир серии «Мастерс» в
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