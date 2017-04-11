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https://sport.mail.ru/news/tennis/29383338/
11 апреля 2017, 1:59 | Теннис | Р-Спорт

Маррей вернулся на корт после травмы, уступив Федереру в выставочном матче

Первая ракетка планеты британец Энди Маррей вернулся на корт спустя месяц после травмы локтя, проиграв в благотворительном выставочном матче швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

Игра состоялась в понедельник в швейцарском Цюрихе и завершилась победой Федерера со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Поединок продолжался почти полтора часа.

Последний раз в официальном матче Маррей выходил на корт 11 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где он во втором круге потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила. Из-за травмы британец пропустил «Мастерс» в Майами и четвертьфинал Кубка Дэвиса с командой Франции.

«Я надеюсь, если буду прогрессировать в отношении локтя, сыграю в Монте-Карло. Если нет, тогда мне просто нужно оставаться терпеливым, и я попытаюсь (вернуться) на следующей неделе. Я постепенно иду к этому, просто я должен делать это неспешно», — сказал Маррей, чьи слова приводит Би-би-си.

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом свыше 4,2 миллиона евро пройдет с 16 по 23 апреля.
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