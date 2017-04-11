Гарсия сделает перерыв в выступлениях до мая

Гарсия не сыграет также и на Кубке федерации. Причиной решения француженки взять паузу в выступлениях стало воспаление седалищного нерва, которым она страдает, начиная с US Open — 2016.



«Именно по этой причине я уже сократила в 2017 году количество соревнований в одиночном и парном разрядах, в которых я участвую», — цитирует Гарсию L`Equipe.