Гарсия сделает перерыв в выступлениях до мая
25-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия объявила, что пропустит апрельские турниры в Штутгарте и Рабате и вернётся на корт в мае в Мадриде.
Гарсия не сыграет также и на Кубке федерации. Причиной решения француженки взять паузу в выступлениях стало воспаление седалищного нерва, которым она страдает, начиная с US Open — 2016.
«Именно по этой причине я уже сократила в 2017 году количество соревнований в одиночном и парном разрядах, в которых я участвую», — цитирует Гарсию L`Equipe.
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