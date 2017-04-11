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https://sport.mail.ru/news/tennis/29383213/
11 апреля 2017, 1:32 | Теннис | Чемпионат.com

Гарсия сделает перерыв в выступлениях до мая

25-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия объявила, что пропустит апрельские турниры в Штутгарте и Рабате и вернётся на корт в мае в Мадриде.

Гарсия не сыграет также и на Кубке федерации. Причиной решения француженки взять паузу в выступлениях стало воспаление седалищного нерва, которым она страдает, начиная с US Open — 2016.

«Именно по этой причине я уже сократила в 2017 году количество соревнований в одиночном и парном разрядах, в которых я участвую», — цитирует Гарсию L`Equipe.
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