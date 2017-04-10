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https://sport.mail.ru/news/tennis/29382553/
10 апреля 2017, 23:02 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кристина Плишкова, Бек и Мертель вышли во второй круг турнира в Биле

Немка Анника Бек вышла во второй круг турнира в Биле, обыграв швейцарку Ребеку Масарову.

Также сегодня Элисе Мертенс одолела Монику Никулеску, Кристина Плишкова выиграла у Роберты Винчи, а Мона Бартель переиграла Яну Чепелову.

Биль (Швейцария).

Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne.

Призовой фонд 226 750 долларов.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Бек А. (Германия) — Масарова (Швейцария, WC) — 6:4, 6:4.

Мертенс Э. (Бельгия) — Никулеску (Румыния, 8) — 6:2, 6:2.

Плишкова Кр. (Чехия) — Винчи (Италия, 4) — 6:4, 6:4.

Бартель (Германия) — Чепелова (Словакия) — 6:3, 6:4.
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