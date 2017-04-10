Кристина Плишкова, Бек и Мертель вышли во второй круг турнира в Биле
Немка Анника Бек вышла во второй круг турнира в Биле, обыграв швейцарку Ребеку Масарову.
Также сегодня Элисе Мертенс одолела Монику Никулеску, Кристина Плишкова выиграла у Роберты Винчи, а Мона Бартель переиграла Яну Чепелову.
Биль (Швейцария).
Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne.
Призовой фонд 226 750 долларов.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Бек А. (Германия) — Масарова (Швейцария, WC) — 6:4, 6:4.
Мертенс Э. (Бельгия) — Никулеску (Румыния, 8) — 6:2, 6:2.
Плишкова Кр. (Чехия) — Винчи (Италия, 4) — 6:4, 6:4.
Бартель (Германия) — Чепелова (Словакия) — 6:3, 6:4.
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