Викери и Костова вышли во 2-й круг на турнире в Боготе

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Викери 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету Майо 2 брейка и 5 двойных ошибок.



За выход в четвертьфинал Викери сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и итальянкой Сарой Эррани.



В другом матче первого круга болгарка Елица Костова в двух сетах обыграла Грэйс Мин из США со счётом 6:3, 6:1.