Викери и Костова вышли во 2-й круг на турнире в Боготе
Американка Сачия Викери в двух сетах победила соотечественницу Алиссу Майо (WC) в матче первого круга на турнире в Боготе со счётом 6:0, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Викери 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 8
За выход в четвертьфинал Викери сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и итальянкой Сарой Эррани.
В другом матче первого круга болгарка Елица Костова в двух сетах обыграла Грэйс Мин из США со счётом 6:3, 6:1.
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