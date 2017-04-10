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https://sport.mail.ru/news/tennis/29381784/
10 апреля 2017, 20:59 | Теннис | Чемпионат.com

Викери и Костова вышли во 2-й круг на турнире в Боготе

Американка Сачия Викери в двух сетах победила соотечественницу Алиссу Майо (WC) в матче первого круга на турнире в Боготе со счётом 6:0, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Викери 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету Майо 2 брейка и 5 двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Викери сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и итальянкой Сарой Эррани.

В другом матче первого круга болгарка Елица Костова в двух сетах обыграла Грэйс Мин из США со счётом 6:3, 6:1.
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