Стали известны возможные соперники Казахстана в Кубке Дэвиса
Сборная Казахстана попала в число несеяных команд при жеребьевке
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz.
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Таким образом, соперником Казахстана в этом раунде станет одна из следующих команд: Аргентина, Хорватия, Швейцария, Чехия, Германия, Япония, Россия, Канада.
Сборные распределены по корзинам сеяных и несеяных в соответствии с текущим рейтингом. Жеребьевка состоится 11 апреля в Лондоне.
Напомним, в
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