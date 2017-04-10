Стали известны возможные соперники Казахстана в Кубке Дэвиса

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Таким образом, соперником Казахстана в этом раунде станет одна из следующих команд: Аргентина, Хорватия, Швейцария, Чехия, Германия, Япония, Россия, Канада.



Сборные распределены по корзинам сеяных и несеяных в соответствии с текущим рейтингом. Жеребьевка состоится 11 апреля в Лондоне.



Напомним, в плей-офф Мировой группы сборная Казахстана попала благодаря победе над Китаем (4:1) во втором раунде первой группы зоны «Азия/Океания».