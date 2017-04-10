Виктория Азаренко планирует возобновить выступления летом на турнире в Стэнфорде
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко планирует возобновить выступления после рождения ребенка на турнире категории «Премьер» в Стэнфорде. Об этом заявила белоруска
пресс-службе официального сайта Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Рада, что мое возвращение в профессиональный тур состоится именно в Стэнфорде. Материнство — это лучшее, что со мной происходило в жизни. Я воодушевлена и с нетерпением жду начала нового этапа в моей карьере», — рассказала Виктория Азаренко.
Белорусская теннисистка на данный момент тренируется в Минске. В прошедшие выходные она посетила матч Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия.
Илья Ивашко принес победу белорусам в матче Кубка Дэвиса с теннисистами АвстрииТретье очко завоевал сегодня Илья Ивашко, переигравший Геральда Мельцера — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 ч. 40 мин.
Прошлый сезон
Турнир категории «Премьер» Bank of the West Classiс пройдет в Стэнфорде с 31 июля по 6 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter