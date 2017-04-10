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https://sport.mail.ru/news/tennis/29380182/
10 апреля 2017, 18:20 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко планирует возобновить выступления летом на турнире в Стэнфорде

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко планирует возобновить выступления после рождения ребенка на турнире категории «Премьер» в Стэнфорде. Об этом заявила белоруска пресс-службе официального сайта Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Рада что мое возвращение в профессиональный тур состоится именно в Стэнфорде. Материнство — это лучшее что со мной происходило в жизни. Я воодушевлена и с нетерпением жду начала нового этапа в моей карьере — рассказала Виктория <span class=error>Азаренко</span>. Увеличить
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«Рада, что мое возвращение в профессиональный тур состоится именно в Стэнфорде. Материнство — это лучшее, что со мной происходило в жизни. Я воодушевлена и с нетерпением жду начала нового этапа в моей карьере», — рассказала Виктория Азаренко.

Белорусская теннисистка на данный момент тренируется в Минске. В прошедшие выходные она посетила матч Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия.

Илья Ивашко принес победу белорусам в матче Кубка Дэвиса с теннисистами АвстрииТретье очко завоевал сегодня Илья Ивашко, переигравший Геральда Мельцера — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 ч. 40 мин.

Прошлый сезон экс-первая ракетка мира завершила на 13-м месте, хотя приостановила выступления в профессиональном туре после квалификации к открытому чемпионату Франции в мае 2016-го. Столь высокий рейтинг Виктория Азаренко заслужила благодаря победам на представительных турнирах в Майами и Индиан-Уэллсе в марте прошлого года. В новом сезоне она по состоянию на 10 апреля находится на 316-й позиции.

Турнир категории «Премьер» Bank of the West Classiс пройдет в Стэнфорде с 31 июля по 6 августа.

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