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https://sport.mail.ru/news/tennis/29380009/
10 апреля 2017, 17:57 | Теннис | GoTennis.ru

Марракеш. Мартин Клижан завершил выступление на соревнованиях

Словацкий теннисист Мартин Клижан не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Марракеше, проиграв в двух сетах сербу Ласло Дьере, — 6/7 (3), 3/6.

Словацкий теннисист <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Клижан</span> не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Марракеше проиграв в двух сетах сербу <span class=error>Ласло</span> <span class=error>Дьере</span> — 6/7 (3) 3/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 50 минут. 60-я ракетка мира, 27-летний Клижан, один раз взял подачу соперника, сделал два эйса и одну двойную ошибку. 21-летний Ласло, занимающий 184-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив два брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Grand Prix Hassan II Дьере сразится с испанцем Альбертом Рамосом.
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