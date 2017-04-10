Марракеш. Мартин Клижан завершил выступление на соревнованиях

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Матч продлился 1 час 50 минут. 60-я ракетка мира, 27-летний Клижан, один раз взял подачу соперника, сделал два эйса и одну двойную ошибку. 21-летний Ласло, занимающий 184-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив два брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Grand Prix Hassan II Дьере сразится с испанцем Альбертом Рамосом.