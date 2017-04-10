Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29379261/
10 апреля 2017, 17:02 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Сборная России опустилась на 15-ю строчку рейтинга

По итогам матчей командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» организаторы турнира опубликовали новый рейтинг национальных команд.

По итогам матчей командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> организаторы турнира опубликовали новый рейтинг национальных команд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидерство сохраняет за собой сборная Аргентины, которая является победителем соревнований 2016 года.

Отметим прогресс сборной Бельгии, которая поднялась на четвёртое место.

«Кубок Дэвиса». Рейтинг национальных команд от 10 апреля 2017 года.

1. (1) Аргентина — 26 920,00.

2. (2) Великобритания — 23 809,07.

3. (3) Франция — 17 743,75.

4. (5) Бельгия — 16 030,00.

5. (4) Хорватия — 13 596,26.

6. (6) Швейцария — 12 025,00.

7. (8) Австралия — 11 200,00.

8. (9) Сербия — 10 625,00.

9. (7) Чехия — 8 562,50.

10. (10) Италия — 6 783,13….

15. (14) Россия — 2 607,50.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Биль. Мона Бартель пробилась во второй круг турнира

Роберта Винчи завершила выступление на соревнованиях в Биле

"Кубок Дэвиса". Сборная России опустилась на 15-ю строчку рейтинга