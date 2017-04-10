«Кубок Дэвиса». Сборная России опустилась на 15-ю строчку рейтинга
По итогам матчей командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» организаторы турнира опубликовали новый рейтинг национальных команд.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лидерство сохраняет за собой сборная Аргентины, которая является победителем соревнований 2016 года.
Отметим прогресс сборной Бельгии, которая поднялась на четвёртое место.
«Кубок Дэвиса». Рейтинг национальных команд от 10 апреля 2017 года.
1. (1) Аргентина — 26 920,00.
2. (2) Великобритания — 23 809,07.
3. (3) Франция — 17 743,75.
4. (5) Бельгия — 16 030,00.
5. (4) Хорватия — 13 596,26.
6. (6) Швейцария — 12 025,00.
7. (8) Австралия — 11 200,00.
8. (9) Сербия — 10 625,00.
9. (7) Чехия — 8 562,50.
10. (10) Италия — 6 783,13….
15. (14) Россия — 2 607,50.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter