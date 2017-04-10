Роберта Винчи завершила выступление на соревнованиях в Биле

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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 34-летняя Винчи сделала шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта, а 25-летняя Плишкова 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде турнира Ladies Open Biel Bienne Плишкова сразится с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и румынкой Сораной Кырстей.