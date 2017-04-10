Роберта Винчи завершила выступление на соревнованиях в Биле
35-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, не справилась с чешкой Кристиной Плишковой, занимающей 58-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 4/6, 4/6 на старте турнира в Биле.
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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 34-летняя Винчи сделала шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного
Во втором раунде турнира Ladies Open Biel Bienne Плишкова сразится с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и румынкой Сораной Кырстей.
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