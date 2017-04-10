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https://sport.mail.ru/news/tennis/29379260/
10 апреля 2017, 17:01 | Теннис | GoTennis.ru

Роберта Винчи завершила выступление на соревнованиях в Биле

35-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, не справилась с чешкой Кристиной Плишковой, занимающей 58-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 4/6, 4/6 на старте турнира в Биле.

35-я ракетка мира итальянка Роберта <span class=error>Винчи</span> не справилась с чешкой Кристиной <span class=error>Плишковой</span> занимающей 58-ю строчку рейтинга WTA уступив со счётом 4/6 4/6 на старте турнира в <span class=error>Биле</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 34-летняя Винчи сделала шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта, а 25-летняя Плишкова 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде турнира Ladies Open Biel Bienne Плишкова сразится с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и румынкой Сораной Кырстей.
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