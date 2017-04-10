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https://sport.mail.ru/news/tennis/29379259/
10 апреля 2017, 17:01 | Теннис | GoTennis.ru

Биль. Мона Бартель пробилась во второй круг турнира

80-я ракетка мира, немка Мона Бартель, в двух партиях взяла верх над словачкой Яной Чепеловой, занимающей 96-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 на старте соревнований Ladies Open Biel Bienne.

80-я ракетка мира немка <span class=error>Мона</span> <span class=error>Бартель</span> в двух партиях взяла верх над словачкой <span class=error>Яной</span> <span class=error>Чепеловой</span> занимающей 96-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/4 на старте соревнований Ladies <span class=error>Open</span> <span class=error>Biel</span> Bienne. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 26-летняя Бартель сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 23-летняя Чепелова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах 2:0 в пользу немки.

Следующей соперницей Бартель на турнире в Биле станет либо румынка Моника Никулеску, либо бельгийка Элиза Мертенс.
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