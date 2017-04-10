Биль. Мона Бартель пробилась во второй круг турнира
80-я ракетка мира, немка Мона Бартель, в двух партиях взяла верх над словачкой Яной Чепеловой, занимающей 96-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 на старте соревнований Ladies Open Biel Bienne.
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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 26-летняя Бартель сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три
Следующей соперницей Бартель на турнире в Биле станет либо румынка Моника Никулеску, либо бельгийка Элиза Мертенс.
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