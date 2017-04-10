Биль. Мона Бартель пробилась во второй круг турнира

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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 26-летняя Бартель сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 23-летняя Чепелова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах 2:0 в пользу немки.

Следующей соперницей Бартель на турнире в Биле станет либо румынка Моника Никулеску, либо бельгийка Элиза Мертенс.