Определился состав женской сборной РК по теннису на Кубок Федераций

Теннисная сборная Казахстана обыграла Китай и обеспечила себе место в Мировой группе Кубка Дэвиса. После матча один из творцов досрочной победы назвал игру волнообразной, а капитан сборной Казахстана Диас Доскараев сравнил сюжет матча с фильмом, передает корреспондент Vesti.kz.