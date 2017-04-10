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10 апреля 2017, 16:46 | Теннис | PROСПОРТ - Казахстан

Определился состав женской сборной РК по теннису на Кубок Федераций

Капитан сборной Казахстана Диас Доскараев заявил четырех теннисисток на матч плей-офф II группы Кубка Федераций против сборной Канады, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации Тенниса.

Капитан сборной Казахстана <span class=error>Диас</span> <span class=error>Доскараев</span> заявил четырех теннисисток на матч <nobr>плей-офф </nobr>II группы Кубка Федераций против сборной Канады сообщает официальный сайт Казахстанской федерации Тенниса. Увеличить
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В состав нашей команды вошли следующие теннисистки:

Юлия Путинцева (рейтинг WTA-31).

Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51).

Галина Воскобоева (рейтинг WTA-268).

Камила Керимбаева (рейтинг WTA-362).

Сборная Канады представлена в следующем составе:

Бьянка Ванесса Андрееска (рейтинг WTA-189).

Франсуаз Абанда (рейтинг WTA-194).

Кэтрин Себов (рейтинг WTA-295).

Габриэла Дабровски (рейтинг WTA-351).

Матч плей-офф II группы Кубка Федераций между сборными Канады и Казахстана состоится 22 и 23 апреля в Монреале.

Источник: ktf.kz.

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