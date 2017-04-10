Определился состав женской сборной РК по теннису на Кубок Федераций
Капитан сборной Казахстана Диас Доскараев заявил четырех теннисисток на матч
плей-офф II группы Кубка Федераций против сборной Канады, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации Тенниса.
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В состав нашей команды вошли следующие теннисистки:
Юлия Путинцева (рейтинг WTA-31).
Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51).
Галина Воскобоева (рейтинг WTA-268).
Камила Керимбаева (рейтинг WTA-362).
Сборная Канады представлена в следующем составе:
Бьянка Ванесса Андрееска (рейтинг WTA-189).
Франсуаз Абанда (рейтинг WTA-194).
Кэтрин Себов (рейтинг WTA-295).
Габриэла Дабровски (рейтинг WTA-351).
Матч
Источник: ktf.kz.
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