Джим Курье: «Кубок Дэвиса» должен играться в двухнедельном формате

«Смотрите, команда Австралии нас победила, но свой следующий матч проведёт уже после US Open. Это будет совершенно другая жизнь. Если бы соревнования проводились две недели, то болельщики смогли бы разобраться в формате и с интересом следили за развитием событий.

Те, кто смотрит теннис регулярно, не будут ждать четыре месяца до следующего поединка своей любимой команды. Лично я, к примеру, терпеть не могу футбол, но на чемпионатах мира всегда наблюдаю за матчами сборной США и болею за неё.

В нынешнем виде «Кубок Дэвиса» похож на дерево, которое упало в лесу: этого никто не увидел и не услышал. Сейчас не 1915-й год, невозможно игнорировать требования рынка. Те же американские любители тенниса смотрят поединки сборной, только когда та играет дома, — цитирует Курье Tennis Channel.