Анжелик Кербер: Поздравляю Анастасию с очередным титулом в Монтеррее
Немка Анжелик Кербер поздравила россиянку Анастасию Павлюченкову с победой на турнире в Монтеррее.
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«В первую очередь, я хотела бы поздравить Анастасию. Это твой турнир. Ты великолепно играла на протяжении всей недели. Поздравляю с очередным титулом здесь», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
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