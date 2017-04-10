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10 апреля 2017, 16:18 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер: Поздравляю Анастасию с очередным титулом в Монтеррее

Немка Анжелик Кербер поздравила россиянку Анастасию Павлюченкову с победой на турнире в Монтеррее.

Немка Анжелик <span class=error>Кербер</span> поздравила россиянку Анастасию Павлюченкову с победой на турнире в Монтеррее. Увеличить
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«В первую очередь, я хотела бы поздравить Анастасию. Это твой турнир. Ты великолепно играла на протяжении всей недели. Поздравляю с очередным титулом здесь», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
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