Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29378347/
10 апреля 2017, 16:03 | Теннис | GoTennis.ru

Сборная России войдёт в число сеяных команд при жеребьёвке плей-офф Мировой группы «Кубка Дэвиса»

Национальная команда России будет посеяна при жеребьёвке раунда плей-офф Мировой группы «Кубка Дэвиса», которая состоится завтра, 11 апреля, в Лондоне.

Национальная команда России будет посеяна при жеребьёвке раунда <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span> которая состоится завтра 11 апреля в Лондоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Помимо России, в число сеяных попали сборные Аргентины, Германии, Хорватии, Швейцарии, Чехии, Японии и Канады.

Их возможные соперники: команды Беларуси, Бразилии, Венгрии, Индии, Колумбии, Казахстана, Португалии и Нидерландов.

Напомним, что поединки плей-офф состоятся с 15 по 17 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Биль. Мона Бартель пробилась во второй круг турнира

Роберта Винчи завершила выступление на соревнованиях в Биле

"Кубок Дэвиса". Сборная России опустилась на 15-ю строчку рейтинга