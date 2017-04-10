Сборная России войдёт в число сеяных команд при жеребьёвке плей-офф Мировой группы «Кубка Дэвиса»
Национальная команда России будет посеяна при жеребьёвке раунда
плей-офф Мировой группы «Кубка Дэвиса», которая состоится завтра, 11 апреля, в Лондоне.
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Помимо России, в число сеяных попали сборные Аргентины, Германии, Хорватии, Швейцарии, Чехии, Японии и Канады.
Их возможные соперники: команды Беларуси, Бразилии, Венгрии, Индии, Колумбии, Казахстана, Португалии и Нидерландов.
Напомним, что поединки
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