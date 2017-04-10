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https://sport.mail.ru/news/tennis/29378070/
10 апреля 2017, 16:02 | Теннис | GoTennis.ru

Ян-Леннард Штруфф успешно стартовал на турнире в Марракеше

59-я ракетка мира, немец Ян-Леннард Штруфф, обыграл японца Таро Даниэля, занимающего 96-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/3, 6/1 в первом круге турнира в Марракеше.

59-я ракетка мира немец <nobr>Ян-Леннард</nobr> <span class=error>Штруфф</span> обыграл японца <span class=error>Таро</span> <span class=error>Даниэля</span> занимающего 96-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/3 6/1 в первом круге турнира в Марракеше. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 8 минут. За это время 26-летний Штруфф сделал 12 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 24-летний Даниэль шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее счёт в личном противостоянии был 2:0 в пользу Японца.

Во втором раунде соревнований Grand Prix Hassan II Штруфф сразится либо с испанцем Марселем Гранольерсом, либо с марокканцем Амином Ахудой.
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