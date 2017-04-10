Ян-Леннард Штруфф успешно стартовал на турнире в Марракеше

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Встреча длилась 2 часа 8 минут. За это время 26-летний Штруфф сделал 12 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 24-летний Даниэль шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее счёт в личном противостоянии был 2:0 в пользу Японца.

Во втором раунде соревнований Grand Prix Hassan II Штруфф сразится либо с испанцем Марселем Гранольерсом, либо с марокканцем Амином Ахудой.