Ян-Леннард Штруфф успешно стартовал на турнире в Марракеше
59-я ракетка мира, немец
Ян-Леннард Штруфф, обыграл японца Таро Даниэля, занимающего 96-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/3, 6/1 в первом круге турнира в Марракеше.
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Встреча длилась 2 часа 8 минут. За это время 26-летний Штруфф сделал 12 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал пять
Во втором раунде соревнований Grand Prix Hassan II Штруфф сразится либо с испанцем Марселем Гранольерсом, либо с марокканцем Амином Ахудой.
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