Валерия Соловьёва не смогла пробиться в основную сетку турнира в Биле

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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 24-летняя Соловьёва не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта, а её 20-летняя соперница шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Соперница Лоттнер в первом круге турнира Ladies Open Biel Bienne станет известна позже.