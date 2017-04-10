Валерия Соловьёва не смогла пробиться в основную сетку турнира в Биле
216-я ракетка мира, россиянка Валерия Соловьёва, проиграла немке Антонии Лоттнер, занимающей 181-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 3/6 в финале квалификации турнира в Биле.
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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 24-летняя Соловьёва не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и не реализовала ни одного
Соперница Лоттнер в первом круге турнира Ladies Open Biel Bienne станет известна позже.
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