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10 апреля 2017, 13:54 | Теннис | GoTennis.ru

Валерия Соловьёва не смогла пробиться в основную сетку турнира в Биле

216-я ракетка мира, россиянка Валерия Соловьёва, проиграла немке Антонии Лоттнер, занимающей 181-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 3/6 в финале квалификации турнира в Биле.

216-я ракетка мира россиянка Валерия <span class=error>Соловьёва</span> проиграла немке <span class=error>Антонии</span> <span class=error>Лоттнер</span> занимающей 181-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 3/6 в финале квалификации турнира в <span class=error>Биле</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 24-летняя Соловьёва не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта, а её 20-летняя соперница шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Соперница Лоттнер в первом круге турнира Ladies Open Biel Bienne станет известна позже.
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