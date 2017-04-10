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https://sport.mail.ru/news/tennis/29376384/
10 апреля 2017, 13:53 | Теннис | «Прессбол»

Николай Мирный: Для нас лучший вариант жеребьевки — это, конечно, Россия. И желательно сыграть подальше от Москвы

Заслуженный тренер Беларуси Николай Мирный поделился своими прогнозами о возможных соперниках белорусской команды в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса и оценил дальнейшие шансы наших теннисистов.

По мнению Николая Мирного, нашей сборной лучше было бы играть в Беларуси. Из возможных вариантов жеребьевки опасения вызывают Япония и Хорватия. Из хороших вариантов — возможные встречи с Аргентиной и Россией.

«Лучший вариант, конечно, Россия. И желательно играть подальше от Москвы, где поменьше шума и гама. Еще хорошие варианты Германия и Канада, с условием, если их лидеры по каким-то причинам не приедут», — цитирует Мирного-старшего «Спутник».

Решающий поединок за выход в МГ состоится 15—17 сентября. Соперника по плей-офф Владимир Волчков и его подопечные узнают после жеребьевки 11 апреля (начало в 11.00 по белорусскому времени).

Потенциальными соперниками сборной Беларуси могут стать команды, проигравшие в 1/8 финала Мировой группы сезона 2017 года: это Россия, Аргентина, Германия, Япония, Чехия, Канада, Швейцария или Хорватия.

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Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту в Кубке Дэвиса

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру в парном поединке матча второго раунда I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса в минском Дворце тенниса со счетом — 1:3 (4:6, 6:7 (6:8), 7:6 (6:3), 4:6), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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