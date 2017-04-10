Николай Мирный: Для нас лучший вариант жеребьевки — это, конечно, Россия. И желательно сыграть подальше от Москвы
Заслуженный тренер Беларуси Николай Мирный поделился своими прогнозами о возможных соперниках белорусской команды в
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса и оценил дальнейшие шансы наших теннисистов.
По мнению Николая Мирного, нашей сборной лучше было бы играть в Беларуси. Из возможных вариантов жеребьевки опасения вызывают Япония и Хорватия. Из хороших вариантов — возможные встречи с Аргентиной и Россией.
«Лучший вариант, конечно, Россия. И желательно играть подальше от Москвы, где поменьше шума и гама. Еще хорошие варианты Германия и Канада, с условием, если их лидеры по
Решающий поединок за выход в МГ состоится
Потенциальными соперниками сборной Беларуси могут стать команды, проигравшие в 1/8 финала Мировой группы сезона 2017 года: это Россия, Аргентина, Германия, Япония, Чехия, Канада, Швейцария или Хорватия.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter