По мнению Николая Мирного, нашей сборной лучше было бы играть в Беларуси. Из возможных вариантов жеребьевки опасения вызывают Япония и Хорватия. Из хороших вариантов — возможные встречи с Аргентиной и Россией.



«Лучший вариант, конечно, Россия. И желательно играть подальше от Москвы, где поменьше шума и гама. Еще хорошие варианты Германия и Канада, с условием, если их лидеры по каким-то причинам не приедут», — цитирует Мирного-старшего «Спутник».



Решающий поединок за выход в МГ состоится 15—17 сентября . Соперника по плей-офф Владимир Волчков и его подопечные узнают после жеребьевки 11 апреля (начало в 11.00 по белорусскому времени).



Потенциальными соперниками сборной Беларуси могут стать команды, проигравшие в 1/8 финала Мировой группы сезона 2017 года: это Россия, Аргентина, Германия, Япония, Чехия, Канада, Швейцария или Хорватия.