Дарья Касаткина: После победы я чувствовала себя как во сне

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«Если бы было необходимо, я могла бы провести на корте и пять-шесть часов, ведь это финал. Здорово, что всё получилось довольно легко. После победы в последнем розыгрыше я чувствовала себя как во сне.

Если говорить о моей тактике на этот матч, то я довольно много оборонялась, использовала вращения и резаные удары. К тому же мы играли на грунте, и Остапенко действовала довольно агрессивно. Обычно она обыгрывает агрессивных соперниц, потому что ей подходит такая манера игры. Так что мы с командой решили, что мне стоит больше играть на задней линии и измотать её. Думаю, эта тактика принесла отличный результат.

Раньше со мной ничего такого не случалось, но теперь мне нужно быть готовой к таким моментам. Надо нанести макияж перед фотосессией, — приводит слова Касаткиной официальная сайт WTA.