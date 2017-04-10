Роджер Федерер: Если у тебя нет мечты или цели, всё остальное не имеет смысла

«Конечно, есть множество вещей, который я делаю не идеально. У меня свои сложности, я не могу всегда чувствовать себя великолепно. Мне не нравится, что из меня создают себе идеал, потому что так можно только разочаровать людей. Я просто пытаюсь быть самим собой. Неважно, сколько у меня спонсоров и с какими знаменитостями я знаком. Я всегда помню, кто я, кто моя семья и друзья.

Секрет успеха прост: нужно быть счастливым. Иначе ты теряешь энергию. Путешествия, автографы, фотографии, известность. Иногда я чувствовал себя эмоционально выгоревшим. Тогда мне пришлось сделать перерыв, чтобы вновь почувствовать себя свежим. Моя конечная цель — это матчи, и я предпочитаю выигрывать, а не проигрывать. Если у тебя нет мечты или цели, всё остальное не имеет смысла, — приводит слова Федерера издание Watson.ch.