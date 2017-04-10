Сборная Украины по теннису сыграет с Израилем за право остаться в Первой группе Кубка Дэвиса

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Матч состоится 15—17 сентября в Израиле.

Победитель этого матча сохранит за собой место во втором по значимости дивизионе турнира после Мировой группы. Проигравший получит еще один шанс остаться в Первой группе. Параллельно будет проходить матч Австрия — Румыния, с неудачноким которого и сыграет проигравший в матче Израиль — Украина.