Сборная Украины по теннису сыграет с Израилем за право остаться в Первой группе Кубка Дэвиса
Мужская сборная Украины по теннису проведет матч
плей-офф Кубка Дэвиса за права остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны против команды Израиля, сообщает официальный сайт турнира.
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Матч состоится
Победитель этого матча сохранит за собой место во втором по значимости дивизионе турнира после Мировой группы. Проигравший получит еще один шанс остаться в Первой группе. Параллельно будет проходить матч Австрия — Румыния, с неудачноким которого и сыграет проигравший в матче Израиль — Украина.
Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные сборная Украины проиграла команде Португалии со счетом 1:4 и лишилась шансов выйти в
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