Чемпионская гонка WTA. Каролин Возняцки поднялась на вторую строчку
По итогам минувшей недели своё положение в Чемпионской гонке смогли улучшить сразу несколько теннисисток. В частности, датчанка Каролин Возняцки сместила британку Йоханну Конту со второй строчки рейтинга. Немка Анжелик Кербер смогла войти в Топ-10.
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Что касается россиянок, то победительница турнира в Чарльстоне Дарья Касаткина поднялась с 51-й на 16-ю строчку, а Анастасия Павлюченкова, выигравшая соревнования в Монтеррее, — с 14-й на 12-ю.
Чемпионская гонка WTA. Версия от 10 апреля 2017 года.
1. (1) Каролина Плишкова (Чехия) — 2.151.
2. (3) Каролин Возняцки (Дания) — 2.145.
3. (2) Йоханна Конта (Великобритания) — 2.075.
4. (4) Серена Уильямс (США) — 2.030.
5. (5) Винус Уильямс (США) — 1.937.
6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 1.655.
7. (7) Елена Веснина (Россия) — 1.403.
8. (10) Мирьяна
9. (8) Светлана Кузнецова (Россия) — 1.265.
10. (11) Анжелик Кербер (Германия) — 1.207.
12. (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1.147….
16. (51) Дарья Касаткина (Россия) — 811….
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