Чемпионская гонка WTA. Каролин Возняцки поднялась на вторую строчку

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Что касается россиянок, то победительница турнира в Чарльстоне Дарья Касаткина поднялась с 51-й на 16-ю строчку, а Анастасия Павлюченкова, выигравшая соревнования в Монтеррее, — с 14-й на 12-ю.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 10 апреля 2017 года.

1. (1) Каролина Плишкова (Чехия) — 2.151.

2. (3) Каролин Возняцки (Дания) — 2.145.

3. (2) Йоханна Конта (Великобритания) — 2.075.

4. (4) Серена Уильямс (США) — 2.030.

5. (5) Винус Уильямс (США) — 1.937.

6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 1.655.

7. (7) Елена Веснина (Россия) — 1.403.

8. (10) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — 1.343.

9. (8) Светлана Кузнецова (Россия) — 1.265.

10. (11) Анжелик Кербер (Германия) — 1.207.

12. (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1.147….

16. (51) Дарья Касаткина (Россия) — 811….