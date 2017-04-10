Свитолина сохранила 13-е место в мировом теннисном рейтинге

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На счету нашей спортсменки 3740 очков, набранных в 22 турнирах за последние 12 месяцев.

В свою очередь, Леся Цуренко опустилась с 41-го на 43-е место, а Екатерина Бондаренко поднялась с 92-го на 91-е место. На подходе в Топ-100 Екатерина Козлова. которая на этой неделе поднялась со 112-го на 111-е место.

В десятке сильнейших произошло одно изменение. Из группы сильнейших выбыла американка Винус Уильямс, которую заменила ее соотечественница Мэдисон Кис.

Рейтинг WTA на 10.04.2017 г.

1 (на прошлой неделе — 1). Анжелика Кербер (Германия) — 7335 очков.

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020.

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065.

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022.

6 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4790.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025.

10 (11). Мэдисон Кис (США) — 3857.

… 13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 3740.

43 (41). Леся Цуренко (Украина) — 1270.

91 (92). Катерина Бондаренко (Украина) — 670.

111 (112). Катерина Козлова (Украина) — 524.