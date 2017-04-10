Россиянин Карен Хачанов поднялся на 52-е место в рейтинге ATP
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов поднялся на три позиции и занимает 52-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Хачанов не проводил матчей. 20-летний теннисист остается лучшим из россиян в рейтинге ATP.
Самый большой подъем в первой сотне с 93-го на 76-е место осуществил британец Аляж Бедене, победивший на «Челленджере» во Франции.
Рейтинг ATP, версия от 10 апреля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11960 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5785,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305,
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735,
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4345,
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4310,
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385,
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385,
10 (10).
52 (55). Карен Хачанов (Россия) — 877….
61 (63). Даниил Медведев (Россия) — 789….
71 (74). Андрей Кузнецов (Россия) — 690….
88 (88). Михаил Южный (Россия) — 624….
99 (103). Евгений Донской (Россия) — 570.
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