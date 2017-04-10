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https://sport.mail.ru/news/tennis/29372797/
10 апреля 2017, 10:40 | Теннис | Р-Спорт

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 52-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов поднялся на три позиции и занимает 52-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

На минувшей неделе Хачанов не проводил матчей. 20-летний теннисист остается лучшим из россиян в рейтинге ATP.

Самый большой подъем в первой сотне с 93-го на 76-е место осуществил британец Аляж Бедене, победивший на «Челленджере» во Франции.

Рейтинг ATP, версия от 10 апреля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11960 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5785,

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305,

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735,

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4345,

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4310,

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385,

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385,

10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265….

52 (55). Карен Хачанов (Россия) — 877….

61 (63). Даниил Медведев (Россия) — 789….

71 (74). Андрей Кузнецов (Россия) — 690….

88 (88). Михаил Южный (Россия) — 624….

99 (103). Евгений Донской (Россия) — 570.
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