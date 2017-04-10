Дутра Силва взлетел на 16 позиций в Чемпионской гонке ATP после победы в Панаме
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Бразилец Рожерио Дутра Силва поднялся с 62-го на 46-е место в Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В воскресенье бразилец в финале «Челленджера» в Панаме победил серба Педжу Крштина со счетом 6:2, 6:4.
Первая десятка Чемпионской гонки осталась без изменений. Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 39-е место.
Чемпионская гонка ATP, версия от 10 апреля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365,
5 (5).
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140,
7 (7). Джек Сок (США) — 1130,
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055,
9 (9). Пабло
10 (10). Ник Кирьос (Австралия) — 855….
39 (38). Даниил Медведев (Россия) — 345….
47 (45). Андрей Рублев (Россия) — 311,
48 (46). Евгений Донской (Россия) — 308.
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