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10 апреля 2017, 10:43 | Теннис | Р-Спорт

Дутра Силва взлетел на 16 позиций в Чемпионской гонке ATP после победы в Панаме

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Бразилец Рожерио Дутра Силва поднялся с 62-го на 46-е место в Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В воскресенье бразилец в финале «Челленджера» в Панаме победил серба Педжу Крштина со счетом 6:2, 6:4.

Первая десятка Чемпионской гонки осталась без изменений. Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 39-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 10 апреля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500,

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365,

5 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1255,

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140,

7 (7). Джек Сок (США) — 1130,

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055,

9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 985,

10 (10). Ник Кирьос (Австралия) — 855….

39 (38). Даниил Медведев (Россия) — 345….

47 (45). Андрей Рублев (Россия) — 311,

48 (46). Евгений Донской (Россия) — 308.
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