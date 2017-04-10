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https://sport.mail.ru/news/tennis/29372781/
10 апреля 2017, 10:43 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер потеряет первую строчку рейтинга WTA

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер потеряет первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира в Штутгарте. 29-летняя спортсменка пропустит данные соревнования и следовательно потеряет все рейтинговые очки, полученные за победу в прошлом году.

Таким образом, в версии от 24 апреля американка Серена Уильямс вернётся на первую строчку рейтинга.

Отметим, что в случае победы на соревнованиях в Монтеррее, где в финале она уступила россиянке Анастасии Павлюченковой, Кербер могла бы сохранить лидерство.
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