Анжелик Кербер потеряет первую строчку рейтинга WTA

Таким образом, в версии от 24 апреля американка Серена Уильямс вернётся на первую строчку рейтинга.

Отметим, что в случае победы на соревнованиях в Монтеррее, где в финале она уступила россиянке Анастасии Павлюченковой, Кербер могла бы сохранить лидерство.