Русский день. Павлюченкова не отстала от Касаткиной
Россиянка Анастасия Павлюченкова в четвертый раз в карьере стала победительницей турнира в мексиканском Монтеррее, в продолжавшемся без малого два часа финале обыграв первую ракетку мира Ангелику Кербер из Германии — 6:4, 2:6, 6:1.
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За пару часов до начала титульного матча в Мексике в американском Чарльстоне первый громкий успех в карьере отпраздновала Дарья Касаткина, выигравшая представительный грунтовый турнир категории WTA Premier. Причем на старте соревнований она не попала даже в посев — достижение более чем примечательное.
У Павлюченковой исходные данные были совершенно другие. Старт в Монтеррее относится к менее престижному разряду WTA International, с втрое меньшим, чем в Чарльстоне, призовым фондом, и играется на харде. При этом шансы Анастасии на успешное выступление были более чем весомые — она была второй ракеткой турнира, и, исходя из этого, обязана была претендовать на попадание в финал. Что в итоге и произошло. Но там ее ждала Кербер. Лучшая, если верить мировому рейтингу, теннисистка на планете прямо сейчас.
СИЛА ЦИФР
Турнир в Монтеррее вообще выдался небогатым на сенсации — в полуфинал дружно вышли первые четыре «сеянных», а до четвертьфинала из восьмерки лучших по рейтингу не добрались лишь двое. Павлюченкова, размявшись на Татьяне Марии из Германии и американке Кристи Ан, следом получила двух крепких соперниц, но определенные проблемы испытала лишь с венгеркой Тимеа Бабош. Для победы над ней потребовалось три партии и 12 геймов в решающей.
Зато француженке Каролин Гарсии не удалось ничего противопоставить Павлюченковой. Законы логики вывели россиянку в финале на Кербер и требовали, чтобы представительница Германии взяла первый в сезоне титул. Но в спорте они не имеют права решающего голоса.
Павлюченкова вообще в 2017-м выдала едва ли не лучший старт сезона в карьере. На ее счету уже есть четвертьфиналы Australian Open, где Кербер дошла только до четвертого круга, и
КАНИКУЛЫ В МЕКСИКЕ
Козыри в финале каждая из спортсменок предъявила свои. Павлюченкова сделала ставку на подачу, особенно в стартовом сете. При этом она испытывала определенные трудности на приеме, где за всю первую партию взяла восемь розыгрышей. Удивительно, но этого Анастасии хватило, чтобы сделать единственный на двоих брейк и повести.
Россиянка показала себя настоящим бойцом — на протяжении всей встречи она бегала, пытаясь достать самые «мертвые» мячи, и удивительно, ей не раз и не два это удавалось! Еще одно проявление характера — Павлюченкова за матч отыграла восемь из 10
«Поздравляю, Настя! Это твой турнир», — сказала, получая приз за участие в финале, Кербер. Любопытно, что в послужном списке первой ракетки мира на данный момент 10 титулов, а у Павлюченковой это девятый трофей за карьеру. Кстати, россиянка в минувшее межсезонье провела отпуск в Мексике. И кто теперь поверит, что она на самом деле отдыхала, а не готовилась к победному возвращению?
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