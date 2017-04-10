Русский день. Павлюченкова не отстала от Касаткиной

За пару часов до начала титульного матча в Мексике в американском Чарльстоне первый громкий успех в карьере отпраздновала Дарья Касаткина, выигравшая представительный грунтовый турнир категории WTA Premier. Причем на старте соревнований она не попала даже в посев — достижение более чем примечательное.

У Павлюченковой исходные данные были совершенно другие. Старт в Монтеррее относится к менее престижному разряду WTA International, с втрое меньшим, чем в Чарльстоне, призовым фондом, и играется на харде. При этом шансы Анастасии на успешное выступление были более чем весомые — она была второй ракеткой турнира, и, исходя из этого, обязана была претендовать на попадание в финал. Что в итоге и произошло. Но там ее ждала Кербер. Лучшая, если верить мировому рейтингу, теннисистка на планете прямо сейчас.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">How did <a href="https://twitter.com/NastiaPav">@NastiaPav</a> reach this forehand?! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/AbiertoGNPSeguros?src=hash">#AbiertoGNPSeguros</a> <a href="https://t.co/lv6SvWQZyr">pic.twitter.com/lv6SvWQZyr</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/851198255006220288">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СИЛА ЦИФР

Турнир в Монтеррее вообще выдался небогатым на сенсации — в полуфинал дружно вышли первые четыре «сеянных», а до четвертьфинала из восьмерки лучших по рейтингу не добрались лишь двое. Павлюченкова, размявшись на Татьяне Марии из Германии и американке Кристи Ан, следом получила двух крепких соперниц, но определенные проблемы испытала лишь с венгеркой Тимеа Бабош. Для победы над ней потребовалось три партии и 12 геймов в решающей.

Зато француженке Каролин Гарсии не удалось ничего противопоставить Павлюченковой. Законы логики вывели россиянку в финале на Кербер и требовали, чтобы представительница Германии взяла первый в сезоне титул. Но в спорте они не имеют права решающего голоса.

Павлюченкова вообще в 2017-м выдала едва ли не лучший старт сезона в карьере. На ее счету уже есть четвертьфиналы Australian Open, где Кербер дошла только до четвертого круга, и Индиан-Уэллса. А также три победы над игроками из топ-10 — две над Светланой Кузнецовой и еще одна над Доминикой Цибулковой. Ангелика, со своей стороны, из семи поражений нынешнего года три потерпела от россиянок — Касаткиной и Елены Весниной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congrats <a href="https://twitter.com/NastiaPav">@NastiaPav</a>!<br> <br>Lift that <a href="https://twitter.com/Abierto_GNP">@Abierto_GNP</a> trophy ? <a href="https://t.co/9lA84VNgB2">pic.twitter.com/9lA84VNgB2</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/851207622631931905">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАНИКУЛЫ В МЕКСИКЕ

Козыри в финале каждая из спортсменок предъявила свои. Павлюченкова сделала ставку на подачу, особенно в стартовом сете. При этом она испытывала определенные трудности на приеме, где за всю первую партию взяла восемь розыгрышей. Удивительно, но этого Анастасии хватило, чтобы сделать единственный на двоих брейк и повести.

Россиянка показала себя настоящим бойцом — на протяжении всей встречи она бегала, пытаясь достать самые «мертвые» мячи, и удивительно, ей не раз и не два это удавалось! Еще одно проявление характера — Павлюченкова за матч отыграла восемь из 10 брейк-пойнтов. Тем не менее, второй сет остался за Кербер. А в третьем россиянка наладила первую подачу, процент которой вырос с 56 до 78, и сразу выиграла пять геймов подряд.

«Поздравляю, Настя! Это твой турнир», — сказала, получая приз за участие в финале, Кербер. Любопытно, что в послужном списке первой ракетки мира на данный момент 10 титулов, а у Павлюченковой это девятый трофей за карьеру. Кстати, россиянка в минувшее межсезонье провела отпуск в Мексике. И кто теперь поверит, что она на самом деле отдыхала, а не готовилась к победному возвращению?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSsFxUygnlY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">OMG x4 ?Monterrey ❤️u?!!! Great battle @angie.kerber Thank you guys @simivey @bennyebrahimzadeh @francis_bougy #9 #teamdereve #lilpartyneverkillnobody@adidastennis</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Anastasia Pavlyuchenkova⚡️ (@nastia_pav) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-10T02:58:21+00:00">Apr 9, 2017 at 7:58pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>