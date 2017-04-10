Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA после победы на турнире в Чарльстоне
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Россиянка Дарья Касаткина благодаря победе на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
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Касаткина в воскресенье в финале турнира в Чарльстоне обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:1. Эта победа принесла 19-летней россиянке первый одиночный титул WTA в карьере.
Россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая в воскресенье в финале турнира в Монтеррее (Мексика) первую ракетку мира немку Ангелику Кербер, осталась на 16-й позиции.
Лучшей из представительниц России в рейтинге остается Светлана Кузнецова, занимающая девятое место.
Рейтинг WTA, версия от 10 апреля:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7335 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020,
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065,
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022,
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,
8 (8). Агнешка Радваньская (Польша) — 4290,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025,
10 (11). Мэдисон Киз (США) — 3857….
15 (14). Елена Веснина (Россия) — 2925….
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475….
29 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1630….
44 (45). Екатерина Макарова (Россия) — 1250….
76 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775….
78 (80). Евгения Родина (Россия) — 773….
89 (86). Екатерина Александрова (Россия) — 680….
92 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 665.
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