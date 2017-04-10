Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29371892/
10 апреля 2017, 9:13 | Теннис | Р-Спорт

Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA после победы на турнире в Чарльстоне

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Россиянка Дарья Касаткина благодаря победе на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> благодаря победе на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Касаткина в воскресенье в финале турнира в Чарльстоне обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:1. Эта победа принесла 19-летней россиянке первый одиночный титул WTA в карьере.

Россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая в воскресенье в финале турнира в Монтеррее (Мексика) первую ракетку мира немку Ангелику Кербер, осталась на 16-й позиции.

Лучшей из представительниц России в рейтинге остается Светлана Кузнецова, занимающая девятое место.

Рейтинг WTA, версия от 10 апреля:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7335 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020,

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065,

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022,

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,

8 (8). Агнешка Радваньская (Польша) — 4290,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025,

10 (11). Мэдисон Киз (США) — 3857….

15 (14). Елена Веснина (Россия) — 2925….

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475….

29 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1630….

44 (45). Екатерина Макарова (Россия) — 1250….

76 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775….

78 (80). Евгения Родина (Россия) — 773….

89 (86). Екатерина Александрова (Россия) — 680….

92 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 665.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Русский день. Павлюченкова не отстала от Касаткиной

Русский день. Павлюченкова не отстала от Касаткиной

Россиянка Анастасия Павлюченкова в четвертый раз в карьере стала победительницей турнира в мексиканском Монтеррее, в продолжавшемся без малого два часа финале обыграв первую ракетку мира Ангелику Кербер из Германии — 6:4, 2:6, 6:1.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко