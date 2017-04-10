Кукушкин улучшил положение в рейтинге АТР

Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Михаил Кукушкин поднялся на одну позицию и занимает 77-е место. Ближайший к первой сотне Александр Бублик также отыграл одну строку, став 140-м.

Лидером рейтинга остается Энди Маррей из Великобритании, за ним следуют серб Новак Джокович и швейцарец Стэн Вавринка.