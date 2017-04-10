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10 апреля 2017, 8:11 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин улучшил положение в рейтинге АТР

Опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает Sports.kz.

Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Михаил Кукушкин поднялся на одну позицию и занимает 77-е место. Ближайший к первой сотне Александр Бублик также отыграл одну строку, став 140-м.

Лидером рейтинга остается Энди Маррей из Великобритании, за ним следуют серб Новак Джокович и швейцарец Стэн Вавринка.

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