Кукушкин улучшил положение в рейтинге АТР
Опубликован обновленный рейтинг Ассоциации
теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает Sports.kz.
Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Михаил Кукушкин поднялся на одну позицию и занимает 77-е место. Ближайший к первой сотне Александр Бублик также отыграл одну строку, став 140-м.
Лидером рейтинга остается Энди Маррей из Великобритании, за ним следуют серб Новак Джокович и швейцарец Стэн Вавринка.
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