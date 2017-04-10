Павлюченкова выиграла турнир в Монтеррее, победив в финале первую ракетку мира Кербер

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Павлюченкова, посеянная под 2-м номером, победила Кербер со счетом 6:4, 2:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 55 минут.

Для Павлюченковой эта победа на турнирах WTA в одиночном разряде стала 9-й в карьере, при этом четыре из них были одержаны в Монтеррее. В 2013 году Павлюченкова также обыграла в финале Кербер.