Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29370264/
10 апреля 2017, 8:54 | Теннис | Р-Спорт

Павлюченкова выиграла турнир в Монтеррее, победив в финале первую ракетку мира Кербер

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, в финале обыграв первую ракетку мира немку Ангелику Кербер.

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика) призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов в финале обыграв первую ракетку мира немку Ангелику <span class=error>Кербер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Павлюченкова, посеянная под 2-м номером, победила Кербер со счетом 6:4, 2:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 55 минут.

Для Павлюченковой эта победа на турнирах WTA в одиночном разряде стала 9-й в карьере, при этом четыре из них были одержаны в Монтеррее. В 2013 году Павлюченкова также обыграла в финале Кербер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA после победы на турнире в Чарльстоне

Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA после победы на турнире в Чарльстоне

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Россиянка Дарья Касаткина благодаря победе на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко