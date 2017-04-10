Грунтовый триумф. Дарья Касаткина выиграла первый титул WTA
В первом за 8 лет финале WTA с участием двух теннисисток младше 20 лет Касаткина переиграла Остапенко и выиграла свой первый титул WTA.
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Целебный грунт для Касаткиной
Переход из юниорского тенниса во взрослый — сложный период, который перемалывает немало талантливых юниоров.
Если в 2016-м Дарья почти не уступала в первых кругах и выступала стабильно, то второй сезон был наполнен сложностями. Касаткина сама говорила, что есть стало тяжелее психологически. Раньше от неё никто ничего не ждал, а теперь надо было подтверждать очки. В итоге первые три месяца получились не слишком убедительными. И это даже при том, что россиянка дважды обыграла Анжелику Кербер, но в плане очков в чемпионской гонке она находилась за пределами топ-50.
В Чарльстон она приехала с серией из четырёх поражений. Но россиянка
Зигемунд не сбила Касаткину вызовом врача
О пути Дарьи в полуфинал мы рассказали в нашем предыдущем материале. В ½ финала она играла с Лаурой Зигемунд, у которой была похожая история. Немка очень слабо выступала на харде, но на грунте её игра преобразилась. При этом в двух первых кругах она провела на корте 6 часов 20 минут. Сначала она одолела Лесю Цуренко на решающем
В начале второго сета россиянка поговорила со своим наставником — Владимиром Платеником. Тренер достаточно жёстко отчитывал Дарью за отсутствие активной игры и медленную работу ног. Но сама Касаткина объясняла, что такой жёсткий подход прекрасно работает, так как он позволяет ей вспомнить о необходимости определённых действий на корте. И действительно после разговора Дарья преобразилась. Ключевым был очень длинный шестой гейм второго сета, который взяла россиянка. В итоге она выдала серию из девяти выигранных геймов кряду.
Дарья стала здорово менять темп, а у Зигемунд не хватало терпения и сил, чтобы сражаться в длинных розыгрышах. Немка стала допускать много невынужденных ошибок. «Это очень обидно, что меня словно выключили из сети в конце встречи. Иногда нужно было наносить по шесть ударов, а сил у меня было только на четыре. Но против Касаткиной нельзя выигрывать розыгрыши быстро, с ней нужно быть готовой к длинным перестрелкам», — пояснила после поединка Лаура.
Зигемунд взяла медицинский
Остапенко обеспечила финал «тинейджеров»
Соперница россиянки определялась во встрече 19-летней Елены Остапенко и 35-летней Мирьяны
Схожая история с ней произошла на Открытом чемпионате Австралии, когда она упустила перевес в два брейка в решающем сете матча против Каролины Плишковой. Здесь Елена сумела собраться на третью партию. К тому же
В прошлом сезоне Остапенко блеснула в Дохе, где была в финале «Премьера-5». Но стабильности Елене явно не хватало, поэтому у неё было немало неудач. А после потери очков за Доху она опустилась в седьмой десяток. В Чарльстоне она напомнила, что способна на прорыв почти на любом турнире. Её убедительная игра в концовке турнира помешала Возняцки войти в топ-10, а
«Добей её планом на игру»
До Чарльстона Остапенко выиграла обе очные встречи у Касаткиной. Одна была ещё на уровне ITF, а другая на турнире на траве, где у Дарьи совсем не была опыта на этом покрытии. Та встреча в Истбурне запомнилась откровенными высказываниями Остапенко во время тренерских
Владимир Платеник дважды выходил на корт, и оба раза после их беседы Касаткина прибавляла. Во второй партии он появился уже при счёте 2:1 и призвал добить соперницу с помощью их плана на игру. Именно это россиянка и сделала. Конечно, ей помогли неточности оппонентки, но её глубокие удары и рваный темп способствовали появлению этих ошибок. В итоге Дарья на удивление быстро справилась с Остапенко и за 66 минут оформила победу на первом турнире WTA.
Россиянка не могла сдержать слёз. Разумеется, эта победа очень много для неё значила. Классной была реакция её тренера, который просто развёл руками, дескать, видишь, на что ты способна. Остапенко не стала поздравлять соперницу, а просто признала, что провела плохой матч. Даша же со слезами обратилась к публике на церемонии награждения. «Прежде всего, я хочу поздрваить Елену с хорошим турниром и пожелать ей удачи в новых стартах. Спасибо тебе, Владо, за отличные подсказки по ходу матча. Спасибо всей моей команде. Хочу поблагодарить всех спонсоров, судей, болбоев, организаторов, всех, кто приходил и следил за матчами. Спасибо всем, я вас люблю», — рассказала россиянка.
«Какая классная речь Касаткиной. Не могу сказать тех же слов о её сопернице», — написала в твиттере Елена Веснина.
С помощью одного турнира Касаткина полностью поменяла общую оценку своего текущего сезона. Такой успех должен помочь не просто прервать серию неудач, а ещё и добавить уверенности в себе и продолжить движение в новым высотам. Тем более Дарья укрепилась в рейтинге и снова вернулась в зону посева на «Больших шлемах».
Ещё одна россиянка Анастасия Павлюченкова также вышла в финал на этой неделе в Монтеррее. Её матч против Анжелики Кербер пройдёт поздно вечером по московскому времени.
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