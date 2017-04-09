Касаткина выиграла турнир WTA в Чарльстоне
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США). Общий призовой фонд турнира составил около $711 тысяч.
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В решающем матче российская спортсменка обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:1. Касаткина занимает 42-е место в рейтинге WTA.
19-летняя Касаткина впервые играла в финале турнира WTA в одиночном разряде. До этого в ее активе была победа на Кубке Кремля 2015 года в парном разряде вместе с Еленой Весниной.
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