Касаткина выиграла турнир WTA в Чарльстоне

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В решающем матче российская спортсменка обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:1. Касаткина занимает 42-е место в рейтинге WTA.

19-летняя Касаткина впервые играла в финале турнира WTA в одиночном разряде. До этого в ее активе была победа на Кубке Кремля 2015 года в парном разряде вместе с Еленой Весниной.