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9 апреля 2017, 21:43 | Теннис | ТАСС

Азаренко вернется на корт в конце июля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Бывшая первая «ракетка» мира Виктория Азаренко из Белоруссии вернется на корт в конце июля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Стэнфорде (США). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В июле прошлого года спортсменка объявила что пропустит остаток сезона из-за беременности. Увеличить
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В июле прошлого года спортсменка объявила, что пропустит остаток сезона из-за беременности. В декабре Азаренко родила ребенка.

Турнир в Стэнфорде пройдет с 31 июля по 6 августа.

27-летняя Азаренко становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (2012, 2013) и дважды выходила в финал турнира (2008, 2011), в 2009 году стала финалисткой Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (2009). Также она выигрывала Открытый чемпионат США в миксте с белорусом Максимом Мирным (2007) и Открытый чемпионат Франции в миксте с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр — 2012 в миксте (с Мирным) и бронзовым призером в одиночном разряде.
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