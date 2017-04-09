Гоффен обыграл Лоренци и вывел Бельгию в полуфинал Кубка Дэвиса
Бельгиец Давид Гоффен принёс третье победное очко своей команде в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса со сборной Италии.
В третий игровой день Гоффен в трёх сетах обыграл Паоло Лоренци со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Гоффен 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 из 9
В полуфинале бельгийцы на своей площадке встретятся с командой Австралии. Матч запланирован на
Кубок Дэвиса. Четвертьфинал
Бельгия — Италия — 3−1.
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