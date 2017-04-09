Гоффен обыграл Лоренци и вывел Бельгию в полуфинал Кубка Дэвиса

В третий игровой день Гоффен в трёх сетах обыграл Паоло Лоренци со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Гоффен 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету Лоренци 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



В полуфинале бельгийцы на своей площадке встретятся с командой Австралии. Матч запланирован на 15—17 сентября .



Кубок Дэвиса. Четвертьфинал



Бельгия — Италия — 3−1.