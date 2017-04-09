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9 апреля 2017, 18:01 | Теннис | ТАСС

Сборные Бельгии и Австралии сыграют в полуфинале Кубка Дэвиса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по теннису вышла в ½ финала Мировой группы Кубка Дэвиса, победив команду Италии.

В заключительный игровой день четвертьфинального матча Давид Гоффен обыграл Паоло Лоренци со счетом 6:3, 6:3, 6:2. Счет до трех побед стал 3−1 в пользу бельгийцев.

Соперником сборной Бельгии в полуфинале станет команда Австралии, обыгравшая теннисистов США — 3−2.

В другом полуфинале встретятся команды Сербии и Франции.

Полуфинальные встречи пройдут с 15 по 17 сентября.
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