Сборные Бельгии и Австралии сыграют в полуфинале Кубка Дэвиса
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по теннису вышла в ½ финала Мировой группы Кубка Дэвиса, победив команду Италии.
В заключительный игровой день четвертьфинального матча Давид Гоффен обыграл Паоло Лоренци со счетом 6:3, 6:3, 6:2. Счет до трех побед стал 3−1 в пользу бельгийцев.
Соперником сборной Бельгии в полуфинале станет команда Австралии, обыгравшая теннисистов США — 3−2.
В другом полуфинале встретятся команды Сербии и Франции.
Полуфинальные встречи пройдут с 15 по 17 сентября.
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