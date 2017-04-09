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9 апреля 2017, 17:23 | Теннис | Чемпионат.com

Португальцы не пустили сборную Украины в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Португалец Жоау Соуза в четвёртом поединке первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса переиграл украинца Артёма Смирнова со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:2.

Таким образом, сборная Португалии победила со счётом 3−1 и вышла в плей-офф Мировой группы турнира.

В пятницу, 7 апреля, Соуза победил Никиту Маштакова, а Смирнов уступил Гастау Элиашу. В парном матче Смирнов вместе с Денисом Молчановым переиграли Элиаша и Соузу.

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