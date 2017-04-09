Португальцы не пустили сборную Украины в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
Португалец Жоау Соуза в четвёртом поединке первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса переиграл украинца Артёма Смирнова со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:2.
Таким образом, сборная Португалии победила со счётом 3−1 и вышла в
В пятницу, 7 апреля, Соуза победил Никиту Маштакова, а Смирнов уступил Гастау Элиашу. В парном матче Смирнов вместе с Денисом Молчановым переиграли Элиаша и Соузу.
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