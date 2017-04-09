Казахстан со счетом 4:1 выиграл у Китая в Кубке Дэвиса
Завершилось противостояние команд Казахстана и Китая во втором раунде первой группы зоны «Азия/Океания» Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz.
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Напомним, казахстанские теннисисты гарантировали себе выход в
В заключительной встрече Дмитрий Попко в трех сетах переиграл Ди Ву — 6:7, 7:5, 7:6.
Все результаты матча Казахстан — Китай:
Михаил Кукушкин — Ди Ву — 6:2, 3:6, 6:3, 6:2
Дмитрий Попко — Цзэ Чжан — 6:3, 6:4, 7:5
Андрей Голубев/Александр Недовесов — Янь Бай/Мао-Синь Гун — 3:6, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3
Александр Недовесов — Цзэ Чжан — 6:3, 4:6, 1:6
Дмитрий Попко — Ди Ву — 6:7, 7:5, 7:6.
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