Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29367281/
9 апреля 2017, 15:55 | Теннис | Sports.kz

Казахстан со счетом 4:1 выиграл у Китая в Кубке Дэвиса

Завершилось противостояние команд Казахстана и Китая во втором раунде первой группы зоны «Азия/Океания» Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz.

Завершилось противостояние команд Казахстана и Китая во втором раунде первой группы зоны Азия/Океания Кубка <span class=error>Дэвиса</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, казахстанские теннисисты гарантировали себе выход в плей-офф Мировой группы еще по итогам трех матчей (3:0), однако капитанами команд было принято решение доиграть два оставшихся матча.

В заключительной встрече Дмитрий Попко в трех сетах переиграл Ди Ву — 6:7, 7:5, 7:6.

Все результаты матча Казахстан — Китай:

Михаил Кукушкин — Ди Ву — 6:2, 3:6, 6:3, 6:2

Дмитрий Попко — Цзэ Чжан — 6:3, 6:4, 7:5

Андрей Голубев/Александр Недовесов — Янь Бай/Мао-Синь Гун — 3:6, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3

Александр Недовесов — Цзэ Чжан — 6:3, 4:6, 1:6

Дмитрий Попко — Ди Ву — 6:7, 7:5, 7:6.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Пятый поединок матча Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия решено не проводить

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный, пятый по счету поединок матча 2-го раунда I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии решено не проводить. После четырех сыгранных встреч белорусские теннисисты обеспечили себе общую победу, поведя в счете 3−1, поэтому ничего не значащий в турнирном плане поединок был отменен, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
09 апреля

«Головкин > Ломаченко. Как минимум его u201e0u201c говорит об этом». Болельщики обсуждают, кто должен быть на первом месте P4P-рейтинга

Мартин Мюррей: «Никто не побьет GGG в 160 фунтах»

«Продолжай надирать всем задницы!». Как Головкина поздравляли с днем рождения