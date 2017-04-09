Казахстан со счетом 4:1 выиграл у Китая в Кубке Дэвиса

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный, пятый по счету поединок матча 2-го раунда I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии решено не проводить. После четырех сыгранных встреч белорусские теннисисты обеспечили себе общую победу, поведя в счете 3−1, поэтому ничего не значащий в турнирном плане поединок был отменен, сообщает корреспондент БЕЛТА.