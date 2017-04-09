Пятый поединок матча Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия решено не проводить
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный, пятый по счету поединок матча 2-го раунда I
Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии решено не проводить. После четырех сыгранных встреч белорусские теннисисты обеспечили себе общую победу, поведя в счете 3−1, поэтому ничего не значащий в турнирном плане поединок был отменен, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После сегодняшней победы Ильи Ивашко над Геральдом Мельцером капитан белорусов Владимир Волчков отметил, что его подопечные проявили свои лучшие игровые качества именно в командных матчах, где многое решает характер и моральный дух. Белорусские теннисисты доказали, что могут побеждать соперников, которые находятся гораздо выше в мировом рейтинге и им вполне по силам побороться за выход в элитный дивизион Кубка Дэвиса.
Последний раз теннисисты сборной Беларуси выступали в Мировой группе 10 лет назад, проиграв в первом раунде шведам на своей арене (2−3), а затем уступили на выезде команде Перу (1−4) в матче за право остаться в элите неофициального командного чемпионата мира. Высшим достижением сборной Беларуси в розыгрыше Кубка Дэвиса является выход в полуфинал в 2004 году.
Теперь осенью белорусы будут сражаться за право вернуться в Мировую группу. Кто будет их соперником и где пройдет матч
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