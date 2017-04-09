Илья Ивашко принес победу белорусам в матче Кубка Дэвиса с теннисистами Австрии

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Третье очко завоевал сегодня Илья Ивашко, переигравший Геральда Мельцера — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 ч. 40 мин.

В первый игровой день Илья Ивашко также добился успеха, обыграв Юргена Мельцера (7:6, 6:3, 4:6, 7:6).

После первого дня в матче Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия счет 2:0Встреча первого номера белорусов и второй ракетки австрийцев получилась очень упорной. В первом сете, продолжавшемся 50 минут, соперники добрались до тай-брейка, в котором удача была на стороне Ильи Ивашко — 10:8.

Кроме того, 7 апреля Егор Герасимов был сильнее Геральда Мельцера (6:3, 6:3, 6:3), а в субботу белорусский дуэт Максим Мирный / Ярослав Шило уступил австрийской паре Юлиан Ноул / Юрген Мельцер (4:6, 6:7, 7:6, 4:6).

Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с австрийцамиВстреча продолжалась 1 час 23 мин. Это вторая победа Егора Герасимова над гораздо более опытным Геральдом Мельцером — неделю назад он праздновал успех на турнире во Франции. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту в Кубке ДэвисаОбе команды перед матчем в паре сделали замены: у австрийцев вместо заявленного Александра Пейя на площадку в дуэте с Юлианом Ноулом вышел Юрген Мельцер, который провел сложный поединок против Ильи Ивашко, уступив ему в четырех сетах.

Огромный вклад в победу белорусских теннисистов вносят болельщики, которые до отказа заполнили трибуны и горячо поддерживают спортсменов. Среди зрителей находится и ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая готовится к возвращению на корт после рождения сына.

Таким образом, сборная Беларуси повела в матче 3−1 и независимо от результата заключительного одиночного поединка завоевала право продолжить борьбу за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса.

В последней игре матча Беларусь — Австрия на корт должны выйти Егор Герасимов и Юрген Мельцер.