Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29366264/
9 апреля 2017, 14:06 | Теннис | Sports.kz

Казахстан проиграл Китаю четвертую игру Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана позволила команде Китая «размочить» счет в матче второго раунда первой группы зоны «Азия/Океания», сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана позволила команде Китая размочить счет в матче второго раунда первой группы зоны Азия/Океания сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, после победы в матче парного разряда Казахстан гарантировал себе выход в плей-офф Мировой группы — общий счет стал 3:0, однако команды решили доиграть оставшиеся матчи.

В четвертом матче, который проходил в трехсетовом формате, Александр Недовесов уступил китайцу Цзэ Чжану — 6:3, 4:6, 1:6.

В заключительном матче встретятся Дмитрий Попко и Ди Ву.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Пятый поединок матча Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия решено не проводить

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный, пятый по счету поединок матча 2-го раунда I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии решено не проводить. После четырех сыгранных встреч белорусские теннисисты обеспечили себе общую победу, поведя в счете 3−1, поэтому ничего не значащий в турнирном плане поединок был отменен, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
08 апреля

Казахстанские футзалисты стартовали с разгромной победы в основном раунде ЕВРО-2018

«Головкин > Ломаченко. Как минимум его u201e0u201c говорит об этом». Болельщики обсуждают, кто должен быть на первом месте P4P-рейтинга

Мартин Мюррей: «Никто не побьет GGG в 160 фунтах»