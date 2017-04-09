Казахстан проиграл Китаю четвертую игру Кубка Дэвиса
Сборная Казахстана позволила команде Китая «размочить» счет в матче второго раунда первой группы зоны «Азия/Океания», сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, после победы в матче парного разряда Казахстан гарантировал себе выход в
В четвертом матче, который проходил в трехсетовом формате, Александр Недовесов уступил китайцу Цзэ Чжану — 6:3, 4:6, 1:6.
В заключительном матче встретятся Дмитрий Попко и Ди Ву.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter